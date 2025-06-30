شكرا لقرائتكم خبر ضمن فعاليات "صيف السعودية 2025".. جدة وجهة بحرية بـ 5 تجارب لا تُفوّت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع انطلاق برنامج "صيف السعودية 2025" تحت شعار "لوّن صيفك"، تتألق مدينة جدة كإحدى أبرز الوجهات السياحية التي تحتضن تجارب بحرية وترفيهية مميزة، تجعل من زيارتها تجربة لا تُنسى لكل أفراد العائلة.

فـ"عروس البحر الأحمر" لا تقدِّم مجرد شواطئ، بل تقدم باقة متكاملة من الأنشطة البحرية، والفعاليات الصيفية، والمنتجعات الفاخرة، ضمن أجواء نابضة بالحياة تمتد حتى سبتمبر المقبل.

ويُعد صيف هذا العام فرصة مثالية لاكتشاف جدة من زاوية مختلفة، خاصة مع تنوع الخيارات التي تناسب كافة الفئات، من الباحثين عن الاسترخاء، إلى مُحبي المغامرة والتشويق.

وفيما يلي خمس تجارب بحرية فريدة، تجعل من جدة إحدى أهم محطات "صيف السعودية":

1. شواطئ جميلة ومرافق راقية

من شاطئ كوكبان بأجوائه العائلية ورماله البيضاء، إلى شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ذات المياه الفيروزية والمرافق الحديثة، وصولاً إلى شواطئ ومنتجعات خاصة مثل لا بونت وسيال، يجد الزائر أمامه خيارات متكاملة للاستجمام والسباحة.

2. مغامرات بحرية لعشاق الإثارة

في نادي كونا للرياضات البحرية، يمكن تجربة التزلج على الماء، ركوب الجيت سكي، القوارب المطاطية، الفلاي بورد، وحتى ركوب الأمواج بالأجنحة الشراعية. تجارب حماسية تضيف إلى صيفك نكهة المغامرة.

3. رفاهية واستجمام في نادي جدة لليخوت

وجهة بحرية راقية تطل على المارينا، وتقدم تجربة فاخرة تشمل جلسات بحرية، مراسي لليخوت، مطاعم عالمية، وأنشطة حية، في بيئة تحاكي أرقى الوجهات العالمية.

4. ترفيه عائلي في سيان ووتر بارك

لعشاق الألعاب المائية، خاصة العائلات والأطفال، توفر سيان ووتر بارك مساحة مثالية للمرح، مع ألعاب تناسب الجميع، وأجواء آمنة ومسلية.

5. جولات بحرية على ضفاف البحر الأحمر

من مرسى اللؤلؤة في أبحر الشمالية، تنطلق رحلات بحرية تمنح الزوار فرصة استكشاف سواحل جدة من منظور مختلف، عبر القوارب السريعة أو الجولات الخاصة عند الغروب.

وتشهد شواطئ جدة، هذه الأيام، زخمًا سياحيًا كبيرًا، يتزامن مع فصل الصيف، ومع انطلاق برنامج صيف السعودية الذي يأتي هذا العام تحت شعار "لوّن صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍّ من الطائف والباحة وعسير، كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»؛ الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى «موسم جدة» و«موسم عسير» اللذين يضمّان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة؛ التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية "www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيامٍ ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.