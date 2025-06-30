شكرا لمتابعة خبر عن رحال سعودي يحذر: لا تشارك تفاصيل رحلتك على مواقع التواصل أثناء السفر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الرحال السعودي المعروف إبراهيم جحاف، والذي زار أكثر من 100 دولة حول العالم، تحذيرًا مهمًا للمسافرين وصناع المحتوى، داعيًا إلى تجنب نشر تفاصيل الموقع أو أماكن الإقامة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الرحلات.

وقال جحاف في تصريحات له على قناة العربية FM، إن مشاركة الموقع الفوري أو اسم الفندق قد تُعرض المسافر لمخاطر أمنية، سواء كان يحمل مقتنيات ثمينة أو لا، موضحًا: “قد يكون هناك من يتتبعك دون أن تشعر، وقد يعرضك ذلك للابتزاز أو النصب أو حتى السرقة.”

وأضاف: “رغم خبرتي الطويلة في السفر، لا أشارك اسم الفندق الذي أقيم فيه إلا بعد مغادرتي في اليوم التالي، وأكتفي بتصوير الغرفة أو إظهار السعر فقط لمتابعيني دون أي تفاصيل دقيقة.”

وأوضح جحاف أن الرحالة لا يحملون غالبًا مقتنيات ثمينة باستثناء معدات التصوير، ومع ذلك يجب الحذر، خاصة عند التواجد في مواقع سياحية لفترات طويلة.