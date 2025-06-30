شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في سيدني تدعو المواطنين للحذر بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهابت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، اليوم الإثنين، بالمواطنين المقيمين في ولاية نيو ساوث ويلز بضرورة توخي الحيطة والحذر، في ظل التحذيرات الصادرة عن السلطات المحلية بشأن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الولاية.

وأوضحت القنصلية أن التحذيرات الصادرة تشمل التنبيه من مخاطر محتملة جراء تقلبات الطقس، داعية إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الإطفاء والإنقاذ، وهيئة الأرصاد الجوية، وخدمة الطوارئ الحكومية في نيو ساوث ويلز (NSW SES).

ونبهت القنصلية المواطنين إلى أهمية البقاء على تواصل في الحالات الطارئة – لا قدر الله – من خلال رقم هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين: ‎0473999119، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وأكدت القنصلية حرصها على سلامة المواطنين، مشددة على أهمية الاستجابة السريعة لأي تعليمات تصدرها الجهات الرسمية المحلية خلال هذه الفترة.