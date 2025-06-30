شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: علاقة العرب بالنجوم ليست مجرد تراث بل وجودية حقيقية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن علاقة العرب بالنجوم لم تكن سطحية أو عابرة، بل علاقة وجودية متجذرة في تفاصيل حياتهم اليومية، وامتدت لتشمل الزراعة، والملاحة، والفهم الكوني العميق.

وبحسب الزعاق، فقد اعتمد العرب منذ القدم على النجوم في تنظيم مواقيت الزراعة، حيث ارتبطت مواسم البذر والحصاد بأوقات ظهور أو غياب نجوم معينة.

ولم تكن المسألة عشوائية، بل كان لكل نجم دلالة زراعية محددة، يستخدمها الفلاح لمعرفة الوقت المناسب للري أو الحصاد.

ومن الأمثلة اللافتة، ما أشار إليه الزعاق حول اقتران القمر بالثريا، وهي علامة فلكية استخدمها العرب لتحديد موعد ريّ المزروعات، وهذا الربط الدقيق بين السماء والأرض يكشف عن وعي زراعي فلكي متقدم، يعكس إدراكًا عميقًا بدورات الطبيعة.

أما في مجال الملاحة، فقد لعبت النجوم دورًا محوريًا في حياة العرب، خاصة في البيئات الصحراوية الواسعة، ويوضح الزعاق أن النجوم كانت بمنزلة البوصلة التي تهدي القوافل والمسافرين، حيث اعتادوا الاهتداء بمواقع النجوم في أسفارهم وتنقلاتهم.

ويؤكد أن العرب لم يكتفوا برصد مواقع النجوم، بل كانوا من أوائل الشعوب التي راقبت حركة الأجرام السماوية وحددت التناسق بينها وبين المكان، مما يعكس فهمًا علميًا وفلسفيًا متقدمًا لعلاقة الأرض بالسماء.

ولم تكن علاقة العرب بالنجوم وظيفية فقط، بل كانت أيضًا وجدانية، حيث أن السماء بعد غروب الشمس تتحول إلى شاشة كونية مبهرة، يعرض فيها الكون لوحاته البصرية الساحرة. هذا المشهد الفلكي اليومي ألهم العرب وأثر في لغتهم وأشعارهم، وعمّق من ارتباطهم الوجداني بالنجوم.