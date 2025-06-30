شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس أنغولا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، رسالة خطية من فخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

تسلّم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.