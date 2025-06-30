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الزعاق: الكويت والأحساء والقيصومة الأعلى حرارة في العالم

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الزعاق: الكويت والأحساء والقيصومة الأعلى حرارة في العالم

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الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الاثنين 2025/6/30، سجلت الكويت درجة الحرارة الأعلى في العالم خلال 24 ساعة الماضية تحت الظل.

وأوضح الزعاق المناطق الثلاث درجات الأعلى بالترتيب:
1- مطار الكويت بالكويت 49.9
2- الأحساء بالسعودية 49.2
3- القيصومة بالسعودية 48.8

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، وعلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، نجران، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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