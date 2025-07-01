شكرا لمتابعة خبر عن أبناء يخلدون ذكرى والدهم بالحفاظ على مقتنياته واستعراضها في متحف فريد ببريدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص أبناء أحد المواطنين في بريدة على تخليد ذكرى والدهم من خلال الحفاظ على مقتنياته وإنشاء متحف تراثي يضم قطعًا نادرة تعكس التراث النجدي الأصيل.

وقال بدر العجاجي، صاحب المتحف خلال حديثه مع قناة “العربية السعودية” : “كل قطعة هنا تحمل قصة خالدة مرتبطة بالوالد، منذ وقت شرائها واحتفاظه بها، ونحن نجلس نروي حكاية كل قطعة، كيف كانت تستخدم سابقًا ومتى اقتناها، هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعني للاتفاق مع إخواني على إقامة هذا المتحف”.

وأضاف: “بدأ الوالد بجمع التراث بداية من عام 392 هـ، وكان ذلك انطلاقة فعلية للحفاظ على المقتنيات، كانت أول قطعة تراثية اقتناها الوالد هي الدلة، ومن بعدها بدأ يجمع كل ما يتعلق بالتراث النجدي”.

كما أشار إلى أن المتحف يتميز بوجود قطع نادرة لا يمتلكها سوى شخص أو اثنين على مستوى المملكة، وليس فقط في منطقة القصيم، قائلاً: “عدد القطع الموجودة في المتحف يتجاوز 10 آلاف قطعة، تشمل الدلال، القدور، الصحون، الملابس، الأبواب النجدية، الدولاب، وكل ما يخص حياة أجدادنا السابقين.”

وأضاف أن المتحف يتألف من سبعة مجالس ضيافة بالإضافة إلى صالة للطعام، ليكون بذلك مركزًا تراثيًا متكاملاً يعكس أصالة الماضي وروح الحضارة النجدية.