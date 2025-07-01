شكرا لمتابعة خبر عن منفعة الأمومة تدخل حيز التنفيذ للعاملات في القطاعين العام والخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 يوليو، صرف “منفعة الأمومة” للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار التعديلات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 2 يوليو 2024.

ووفقًا لما أعلنته المؤسسة، تشمل هذه المنفعة الموظفات الجدد في سوق العمل، ممن التحقن بالنظام بعد 3 يوليو 2024، ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات، ويُطبّق القرار على المواطنات والمقيمات دون تمييز.

تحصل المستفيدة على تعويض يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهرًا السابقة على الولادة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، كما تتيح اللائحة تمديد الصرف لشهر رابع، في حال ثبتت إصابة المولود بمرض أو إعاقة.

وحددت التأمينات ثلاثة شروط رئيسية لاستحقاق المنفعة: أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، أن تكون قد أمضت 12 شهرًا على الأقل من الاشتراك خلال آخر 36 شهرًا تسبق تاريخ الولادة، ألا تقل المدة بين بداية الاشتراك وتاريخ الولادة عن 6 أشهر.

وأوضحت المؤسسة أن صرف المنفعة سيتم آليًا دون الحاجة لتقديم طلبات، إذ تتلقى بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة، وتُرسل إشعارات للمستفيدة وصاحب العمل ببدء صرف التعويض.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من جهود المملكة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية 2030، لتمكين المرأة وتعزيز استقرارها المهني، مع ضمان عدم تحميل أصحاب العمل أعباء إضافية، حيث تُصرف المنفعة مباشرة من المؤسسة.

ودعت التأمينات جميع العاملات والمهتمين إلى زيارة منصة “التوعية التأمينية” عبر الموقع الرسمي، أو التواصل من خلال القنوات الرسمية، للاطلاع على التفاصيل الكاملة للمنفعة وشروط الاستحقاق.