شكرا لقرائتكم خبر بطولة PIF لندن في نادي سينتوريون للعام الخامس ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة للجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود بطولة PIF لندن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة هذا الصيف إلى نادي سينتوريون كجزء من سلسلة بطولات الصندوق العالمية ضمن الجولة الأوروبية للسيدات (LET) ، والتي ستقام في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس، محتفلة بظهورها الخامس على التوالي في هذا الملعب الشهير في هيرتفوردشاير، لتُبرز أفضل ما في رياضة جولف السيدات.

وتواصل بطولة PIF لندن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة ترسيخ مكانتها كحدث رئيسي على جدول الجولة الأوروبية للسيدات، حيث تتنافس أبرز النجمات والمواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم على المجد وجائزة مالية مُعزَّزة بقيمة مليوني دولار.

كما يعود المشجعون إلى نادي سينتوريون محمّلين بذكريات لا تُنسى من ختام بطولة العام الماضي، التي كانت تقام تحت اسم سلسلة أرامكو للفرق – لندن برعاية صندوق الاستثمارات العامة السعودية حيث شهدت منافسات الفرق، تعادل فريقا نادو وهول بعد 36 حفرة، ما استدعى إقامة مباراة فاصلة أثارت حماس الجماهير. وتمكنت ناستاسيا نادو من حسم الفوز بضربة "بيردي" في الحفرة الإضافية الثالثة. وشاركتها الاحتفال على الحفرة 18 الشهيرة كل من كريستينا نابولياوفا، وميريا برات، والهواة بروكسبانك، في ختام أسبوع مميز.

أما في المنافسات الفردية، فقد شهدت البطولة لحظات مثيرة، حيث كررت ليونا ماغواير إنجاز برونتي لو في عام 2022، بعد أن سجلت ضربة "إيغل" رائعة على الحفرة 18، لتفوز بفارق ضربة واحدة فقط عن ماريا هيرنانديز، مختتمة بذلك فصلًا جديدًا من الإثارة في بطولة اشتهرت بنهاياتها المشوقة.

وفي مبادرة ترحيبية تعزز الأجواء العائلية للبطولة، سيكون دخول لأطفال دون سن 16 عامًا مجاني برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة حيث طرحت التذاكر بأسعار تبدأ من 5 جنيهات إسترلينية ضمن عرض الحجز المبكر حتى 30 يونيو. وخصص المنظمون جميع عائدات التذاكر لدعم مبادرات الجولف المجتمعي في إنجلترا، في خطوة تؤكد التزامهم بدعم الرياضة على المستوى المحلي.

وستكون الجماهير على موعد مع ما هو أكثر من مجرد متابعة لمنافسات الجولف العالمية، حيث سيشهد الحدث أجواء نابضة بالحياة تتضمن خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، إلى جانب أنشطة تفاعلية تناسب جميع الأعمار.

وتعمل بطولة PIF لندن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة ، والتي تُنظمها "جولف السعودية"، لتُجسد الالتزام الدائم للاتحاد السعودي للجولف بدعم رياضة جولف السيدات وخلق فرص جديدة أمام اللاعبات للتألق على الساحة الدولية. وقد لعبت "جولف السعودية" دورًا محوريًا في رفع مكانة هذا الحدث عالميًا، مما يعزز دورها كمحرك رئيسي في تطوير رياضة الجولف على المستوى الدولي.

وتُقام البطولة ضمن رؤية السعودية 2030 والتحول الرياضي الأوسع في المملكة، لتُبرز الاستثمار المستمر في الرياضة كمنصة للفرص والتقدم، لا سيما في مجال جولف السيدات، حيث تسهم أحداث مثل بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية - لندن في تمكين السيدات وتمثيلهن بشكل أكبر على المستوى العالمي.

وتهدف نسخة هذا العام من البطولة، بصفتها محطة رئيسية ضمن الجولة الأوروبية للسيدات، إلى إلهام الجيل القادم وتقديم تجربة جماهيرية لا تنسى.