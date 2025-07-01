شكرا لقرائتكم خبر بطولة PIF لندن في نادي سينتوريون للعام الخامس ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة للجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواصل بطولة PIF لندن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة ترسيخ مكانتها كحدث رئيسي على جدول الجولة الأوروبية للسيدات، حيث تتنافس أبرز النجمات والمواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم على المجد وجائزة مالية مُعزَّزة بقيمة مليوني دولار.
كما يعود المشجعون إلى نادي سينتوريون محمّلين بذكريات لا تُنسى من ختام بطولة العام الماضي، التي كانت تقام تحت اسم سلسلة أرامكو للفرق – لندن برعاية صندوق الاستثمارات العامة السعودية حيث شهدت منافسات الفرق، تعادل فريقا نادو وهول بعد 36 حفرة، ما استدعى إقامة مباراة فاصلة أثارت حماس الجماهير. وتمكنت ناستاسيا نادو من حسم الفوز بضربة "بيردي" في الحفرة الإضافية الثالثة. وشاركتها الاحتفال على الحفرة 18 الشهيرة كل من كريستينا نابولياوفا، وميريا برات، والهواة بروكسبانك، في ختام أسبوع مميز.
أما في المنافسات الفردية، فقد شهدت البطولة لحظات مثيرة، حيث كررت ليونا ماغواير إنجاز برونتي لو في عام 2022، بعد أن سجلت ضربة "إيغل" رائعة على الحفرة 18، لتفوز بفارق ضربة واحدة فقط عن ماريا هيرنانديز، مختتمة بذلك فصلًا جديدًا من الإثارة في بطولة اشتهرت بنهاياتها المشوقة.
وفي مبادرة ترحيبية تعزز الأجواء العائلية للبطولة، سيكون دخول لأطفال دون سن 16 عامًا مجاني برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة حيث طرحت التذاكر بأسعار تبدأ من 5 جنيهات إسترلينية ضمن عرض الحجز المبكر حتى 30 يونيو. وخصص المنظمون جميع عائدات التذاكر لدعم مبادرات الجولف المجتمعي في إنجلترا، في خطوة تؤكد التزامهم بدعم الرياضة على المستوى المحلي.
وستكون الجماهير على موعد مع ما هو أكثر من مجرد متابعة لمنافسات الجولف العالمية، حيث سيشهد الحدث أجواء نابضة بالحياة تتضمن خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، إلى جانب أنشطة تفاعلية تناسب جميع الأعمار.
وتعمل بطولة PIF لندن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة ، والتي تُنظمها "جولف السعودية"، لتُجسد الالتزام الدائم للاتحاد السعودي للجولف بدعم رياضة جولف السيدات وخلق فرص جديدة أمام اللاعبات للتألق على الساحة الدولية. وقد لعبت "جولف السعودية" دورًا محوريًا في رفع مكانة هذا الحدث عالميًا، مما يعزز دورها كمحرك رئيسي في تطوير رياضة الجولف على المستوى الدولي.
وتُقام البطولة ضمن رؤية السعودية 2030 والتحول الرياضي الأوسع في المملكة، لتُبرز الاستثمار المستمر في الرياضة كمنصة للفرص والتقدم، لا سيما في مجال جولف السيدات، حيث تسهم أحداث مثل بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية - لندن في تمكين السيدات وتمثيلهن بشكل أكبر على المستوى العالمي.
وتهدف نسخة هذا العام من البطولة، بصفتها محطة رئيسية ضمن الجولة الأوروبية للسيدات، إلى إلهام الجيل القادم وتقديم تجربة جماهيرية لا تنسى.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة PIF لندن في نادي سينتوريون للعام الخامس ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة للجولف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.