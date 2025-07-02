شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن تركي ينعش خزينة الشباب بدعم مالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقت خزينة نادي الشباب دعما ماليا سخيا من عصه النادي الذهبي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز.

وأكد النادي أن ذلك يأتي ضمن دعم سموه المتواصل ووقوفه الدائم مع النادي خلال مختلف المراحل.

وأضاف أن هذا الدعم في توقيت مهم يساهم في تيسير عدد من الجوانب المالية والإدارية، ويدعم استقرار النادي ويعزز جاهزيته للموسم المقبل.

من جهته، ثمن الرئيس التنفيذي للنادي دعم سموه، مؤكدًا أن مواقفه الداعمة ليست مستغربة، وأن هذا العطاء يجسد حرصه على مساندة النادي والوقوف معه في كل الأوقات.