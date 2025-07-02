شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم الحصول على بطاقة بنكية تشترط رسومًا سنوية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الشيخ سعد الشثري، إن هناك اختلافًا في حكم الحصول على بطاقة ائتمان بنكية تشترط دفع رسوم سنوية ثابتة.

وأوضح الشثري أن بعض الفقهاء يمنعون استخدام هذه البطاقات، خاصة إذا كانت تتسبب في زيادة الدين بسبب التأخير في السداد، وهو ما يشبه الربا المحرم شرعًا.

وأشار إلى أن التأخر في السداد يؤدي إلى زيادة المبلغ المستحق، مما يخالف تحريم الربا في القرآن الكريم.

من ناحية أخرى، أشار الشيخ إلى وجود رأيين بين الفقهاء المعاصرين بخصوص الرسوم السنوية، فبعضهم يمنعها تمامًا لأنها تعتبر استفادة من القرض، فيما يرى آخرون جوازها إذا كانت الرسوم مقابلاً عادلاً لخدمة وترتيب البطاقة، ولا تتجاوز الأجرة المعتادة.