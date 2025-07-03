جامعة جدة تطلق روزنامة البرامج التدريبية الصيفية 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة، ممثلة في إدارة التوجيه والتأهيل المهني، عن إطلاق روزنامة البرامج التدريبية الصيفية لعام 2025، التي تتضمن 11 برنامجا تدريبيا نوعيا منها (إعداد وبناء السيرة الذاتية بحرفية)، و(اختيار المسار المهني)، وتهدف إلى تطوير المهارات المهنية للطلاب وتأهيلهم لخوض الحياة العملية بكفاءة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتجددة.

وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والتأهيل المهني رشا هندي، أن الروزنامة تتضمن أيضا برنامج الاستشارات المهنية المفتوحة عن بعد، المتاح على مدار العام لجميع خريجي الجامعة، الذي يقدمه فريق مكون من 10 مرشدين مهنيين معتمدين، يحملون رخصة الميسر العالمي للتطوير المهني «GCDF»، مما يضمن مستوى عاليا من التوجيه والدعم المهني.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة النوعية، تسعى إلى تمكين الخريجين من استكشاف ميولهم المهنية، واتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى بناء رأس مال بشري منافس يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.