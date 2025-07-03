انطلاق برنامج «موهبة الإثرائي» في الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وذلك بمشاركة 61 طالبًا وطالبة من المنطقة.
واستُهل البرنامج بلقاء تعريفي مع أولياء الأمور والطلبة المشاركين، جرى خلاله استعراض أهداف البرنامج ومراحله، والوحدات العلمية والمهارية التي يتضمنها، بالإضافة إلى خطة التنفيذ، وتجارب عدد من الطلبة الذين التحقوا بالبرنامج في دورات سابقة.
وتحرص «موهبة» على توفير بيئة تعليمية محفزة، تمكن الطلبة من التفاعل مع مفاهيم علمية وتقنية حديثة، من خلال وحدات إثرائية متنوعة تشمل مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والهندسة، والطب الحيوي، والرياضيات المتقدمة، والتصميم الإبداعي، وغيرها من التخصصات التي تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق.
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