شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأمير سطام تطلق 12 برنامجا أكاديميا تطبيقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في الكلية التطبيقية إطلاق 12 برنامجا أكاديميا تطبيقيا للعام الجامعي 1447هـ، تشمل تخصصات مهنية وتقنية متنوعة للطلاب والطالبات، موزعة على فروع الكلية في الخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وتضم البرامج تخصصات تقنية وإدارية منها إدارة المشاريع السياحية والترفيهية، والموارد البشرية، والبرمجة وعلوم الحاسب، وتقنية المختبرات، وأمن المعلومات، والمحاسبة، والاتصالات التسويقية، وإدارة موارد التراث، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وإدارة المستودعات، وتقنية هندسة المساحة، والأمن والسلامة المهنية.

وشملت البرامج في فرع الخرج 10 تخصصات، أبرزها إدارة المشاريع السياحية والترفيهية، والبرمجة وعلوم الحاسب، والموارد البشرية، والمحاسبة، والاتصالات التسويقية، إلى جانب تخصصات فنية، في أمن المعلومات وتقنية المختبرات.

وفي فرع حوطة بني تميم توفر الكلية 5 برامج، فيما يقدم فرع الأفلاج 7 برامج تتوزع بين البرمجة، والمحاسبة، وأمن المعلومات، وذكاء الأعمال، كما تقدم الكلية في السليل أ4 برامج، وفي وادي الدواسر 5 برامج تلبي احتياجات سوق العمل المحلي.