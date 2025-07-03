شكرا لقرائتكم خبر أمير المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقيتين لتأهيل وتوظيف خريجي التخصصات التقنية والمهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع اتفاقيتي تعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة «لوسيد»، وغرفة المدينة المنورة، وذلك في إطار دعم مسارات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة مخرجات التعليم التقني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية الأولى بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، وشركة لوسيد، ممثلة في رئيس شركة لوسيد المحدودة للشرق الأوسط فيصل سلطان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في عدد من المسارات أبرزها: تمكين متدربي ومتدربات المؤسسة من الحصول على فرص تدريبية ووظيفية ضمن مشاريع الشركة، وتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي الشركة في التخصصات المطلوبة، إلى جانب دعم مجالات البحث والابتكار عبر المراكز المتخصصة التابعة للمؤسسة.

ووقعت الاتفاقية الثانية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن سفر الغامدي، وغرفة المدينة المنورة ممثلة برئيس مجلس الإدارة مازن بن إبراهيم رجب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال عدة مسارات أبرزها: دعم توظيف خريجي وخريجات الكليات التقنية لدى منشآت القطاع الخاص، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارات لمنسوبي غرفة المدينة ومستفيديها، والتعاون في دراسة الاحتياج من التخصصات التقنية وفق متطلبات سوق العمل، إلى جانب تنظيم الزيارات الميدانية للمنشآت التدريبية، وتفعيل برنامج التدريب التعاوني عبر تشجيع منشآت القطاع الخاص على توفير الفرص التدريبية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض المهنية المتخصصة.