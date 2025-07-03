شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل عن «نظام التأمينات الاجتماعية الجديد» بغرفة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة المدينة المنورة أمس، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورشة عمل بعنوان «نظام التأمينات الاجتماعية الجديد»، تناولت أبرز التحديثات والمستجدات في النظام ولوائحه التنفيذية، وذلك ضمن جهود الجانبين في تعزيز الوعي المؤسسي والحقوق التأمينية.

وتركز الورشة، التي تستمر على مدى 3 أيام، على عدد من المحاور المهمة، أبرزها: الزيادة التدريجية لفرع المعاشات، والإيقاف التلقائي للاشتراك في حال عدم الانتظام في السداد، ومنفعة الأمومة، إلى جانب استعراض شامل لنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

ويصاحب الورشة جناح تعريفي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في مقر الغرفة، للرد على استفسارات الزوار وتقديم المعلومات اللازمة حول النظام وخدمات المؤسسة.