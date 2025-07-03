تعليم المدينة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة يطلقان «نادي خطوة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، برنامج «نادي خطوة» الموجه للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، المسجلين في برامج التربية الخاصة التابعة لوزارة التعليم، وذلك في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات والقدرات لدى الطلبة من ذوي الإعاقة، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي والتعليمي، من خلال أنشطة تفاعلية تسهم في رفع جاهزيتهم للعودة إلى المدرسة مع بدء العام الدراسي 1447هـ، في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تراعي احتياجاتهم الخاصة.
وينفذ البرنامج حضوريا في عدد من فروع الجمعية بمختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من 16 إلى 27 صفر 1447هـ، بإشراف تربوي متخصص يضمن جودة التنفيذ وتحقيق أهداف البرنامج.
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