شكرا لقرائتكم خبر بيت الثقافة بنجران ينظم برنامجا تدريبيا عن الاهتمام باللغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بنجران أمس، برنامجا تدريبيا عن الخط العربي، بهدف التعريف بجماليات الخط العربي، وتعزيز حضوره، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاهتمام باللغة العربية والفنون والثقافة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بنجران أمس، برنامجا تدريبيا عن الخط العربي، بهدف التعريف بجماليات الخط العربي، وتعزيز حضوره، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاهتمام باللغة العربية والفنون والثقافة. واستهدف البرنامج التعليمي أفراد المجتمع لتعريف المشاركين بأساسيات الخط العربي، وأنواعه، وأساليب كتابته باستخدام أدوات الخط التقليدية، من خلال التدرب على كتابة أسمائهم والنصوص بطريقة فنية جذابة. وتأتي الفعالية لتعزيز الانتماء للغة العربية، وتنمية الذوق الفني والمهارات اليدوية لدى المشاركين من خلال فن الخط العربي، وإبراز ما تحتويه المملكة من فنون وتراث حضاري يتجسد في الخط السعودي المستلهم من النقوش الصخرية القديمة.

كانت هذه تفاصيل خبر بيت الثقافة بنجران ينظم برنامجا تدريبيا عن الاهتمام باللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.