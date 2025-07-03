شكرا لقرائتكم خبر العلا في الصيف.. وجهة مفضلة للمصورين ومحبي الفلك من أنحاء العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل محافظة العلا ترسيخ مكانتها بصفتها إحدى أبرز الوجهات الصيفية لعشاق التصوير ومحبي الفلك، لما تزخر به من طبيعة استثنائية وسماء صافية تخلو من التلوث الضوئي، ما يجعلها ميدانا مثاليا للعدسات والتلسكوبات، وبيئة محفزة على الإبداع والتأمل العلمي والفني.

وتعد محمية الغراميل وصخرة القوس، إلى جانب عدد من التكوينات الطبيعية في عمق الصحراء، مواقع فريدة تجذب المصورين من داخل المملكة وخارجها، لتوثيق المشاهد الليلية وتصوير النجوم والمجرات، وتضفي التضاريس الصخرية، حين تتداخل مع ألوان الغروب وسكون الليل، مشاهد آسرة تمزج بين جمالية الأرض واتساع السماء.

وفي هذا السياق، تبرز «منارة العلا» التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بصفتها مركزا رائدا لعلوم الفلك، يجمع بين المعرفة السماوية القديمة والاستكشافات العلمية الحديثة، وتقدم المنارة برامج وورشا متخصصة في الرصد الفلكي والتصوير الليلي، إلى جانب جلسات تفاعلية وفعاليات مفتوحة تسهم في تعزيز الثقافة الفلكية ورفع الوعي بجمال الكون.

وتوجت هذه الجهود بحصول «منارة العلا» ومحمية الغراميل على اعتماد رسمي من منظمة DarkSky International، لتكون أول مواقع «السماء المظلمة» المعتمدة في المملكة والخليج، في خطوة تعكس التزام الهيئة الملكية بتطوير السياحة الفلكية والحد من التلوث الضوئي.

وفي سياق متصل، التقت وكالة الأنباء السعودية عددا من المصورين القادمين من دول مختلفة، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد ببيئة العلا الفريدة، مؤكدين أن ما توفره من ظروف طبيعية وإمكانات تنظيمية، يجعلها من أبرز الوجهات العالمية لتصوير السماء واستكشاف النجوم.

وتسهم المبادرات السياحية والفنية المتنوعة في العلا في إثراء تجربة الزائر، عبر تجهيز مواقع للتخييم الليلي، وتوفير مرشدين متخصصين، وتنظيم أنشطة تدمج بين الطبيعة والعلوم الفلكية، ما يمنح الزوار تجربة متكاملة تنطلق من الأرض نحو أعماق السماء.

بهذا التلاقي الفريد بين الجغرافيا والفضاء، ترسخ العلا حضورها بصفتها وجهة صيفية استثنائية، تجمع بين فتنة المشهد ومتعة الاكتشاف، في تجربة تأسر عشاق العدسة والنجوم على حد سواء.