الأمير سعود بن نهار يطّلع على مبادرة "المدارس المستدامة الخضراء"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطّلع الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز مُحافظ الطائف الرئيس الفخري لجمعية الطائف الخضراء اليوم، على شرح مفصل قدمه رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي عن مبادرة المدارس المستدامة "الخضراء" التي نفذتها الجمعية في 15 مدرسة بمشاركة خبراء، ومختصين في مجال البيئية ومجالاتها من أكاديميين وغيرهم، وذلك وفق معايير وآليات ذات جودة عالية في المجال البيئي، بحضور مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي. وأوضحت الجمعية أن المبادرة البيئية أستفاد منها قرابة 7678 طالبًا وطالبة في 15 مدرسة بمحافظة الطائف، شملت جوانب المسؤولية المجتمعية المشتركة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص؛ لتنسجم تطورات البيئة وأنظمة الحفاظ عليها واستدامتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ومع أجيال الغد في التعليم العام.

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