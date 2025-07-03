البحوث والتواصل يستقبل وفد المركز الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي والسياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز البحوث والتواصل المعرفي في مقره بالرياض، وفدًا رفيع المستوى من المركز الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي والسياحي التابع لجامعة بكين للدراسات الدولية. وبعد اللقاء الترحيبي، عقد الجانبان حلقة نقاش تضمنت: تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات التبادل العلمي والثقافي وتأهيل الكفاءات، وذلك من أجل زيادة التعارف بين الشعبين وتعميق الصداقة بين الجهات العلمية في البلدين.

إجراء بحوث مشتركة حول المواضيع ذات الصلة بالقطاعين الثقافي والسياحي في المملكة والصين.

إقامة الندوات والمحاضرات والملتقيات العلمية المشتركة، من أجل تقديم الدعم الفكري للتعاون الثقافي والسياحي بين الجهات الحكومية والمؤسسات في البلدين.

التعاون في مجال ترجمة ونشر الدوريات العلمية على المستوى العالمي لدفع نمو البحوث العلمية السعودية والصينية، وتمكين الوسط العلمي في المملكة من معرفة مستوى التطور للدراسات العربية في الصين بشكل أفضل.

وضع خطة عمل سنوية تحدد المحتويات المفصلة للتعاون مع إجراء المناقشة الثنائية للموافقة على كل مشروع تعاون قبل بدء تنفيذه. هذا، وقد وقع الطرفان وثيقة تعاون ثنائي توثق وتعزز التعاون بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية. هذا، وقد وقع الطرفان وثيقة تعاون ثنائي توثق وتعزز التعاون بين الطرفين.وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية. ويذكر أن المركز الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي والسياحي التابع لجامعة بكين للدراسات الدولية، قد أُنشئ في أغسطس عام 2023م برعاية مشتركة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وحكومة بلدية بكين، بهدف تعميق التبادل والتعاون الثقافي والسياحي بين الصين والبلدان العربية.

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