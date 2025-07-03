شكرا لقرائتكم خبر "السعودية للكهرباء": جاهزون لإيصال التيار الكهربائي فور استكمال تجهيز المسارات الخارجية للمناسيب من الجهات المختصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تثمن الشركة السعودية للكهرباء الجهود التي تقوم بها صحيفة مكة المتميزة في تسليط الضوء على الموضوعات التي تمس احتياجات المجتمع، ونشير إلى المقال المنشور بتاريخ 2 يوليو 2025م، تحت عنوان: "رغم اكتمال 70% من البناء.. التيار الكهربائي يغيب عن مخطط ولي العهد 9 (المروج)"، والذي تناول في الكاتب صالح المالكي معاناة الأهالي من تأخّر إيصال الخدمة الكهربائية للمخطط.

نود أن نوضح بأن الشركة السعودية للكهرباء جاهزة لإيصال التيار الكهربائي إلى مخطط ولي العهد "9-ز" (المروج)، فور استكمال تجهيز المسارات الخارجية للمناسيب من قبل الجهات المختصة، والتي ستمكن الشركة من اكمال عملية إيصال الخدمة الكهربائية.

وتؤكد الشركة حرصها على تلبية احتياجات مشتركيها في جميع مناطق المملكة، وتدعو للاستفادة من خدماتها الرقمية المتاحة عبر تطبيق "الكهرباء - ALKAHRABA" الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

الشركة السعودية للكهرباء.