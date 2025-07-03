شكرا لمتابعة خبر عن تبوك تحتفي بزفاف 114 عريسًا وعروسًا في أضخم حفل جماعي سنوي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة تبوك، اليزمواحدة من أجمل الفعاليات الاجتماعية، حيث نظمت الجهات المعنية حفل الزفاف الجماعي السنوي الذي جمع هذا العام 114 عريسًا وعروسًا، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

ويأتي هذا الحفل الذي يُقام للسنة العشرين على التوالي بدعم ورعاية كريمة من سمو أمير منطقة تبوك، ضمن المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الشباب وتيسير الزواج، وتعزيز الترابط المجتمعي بين الأسر.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من أهالي المنطقة وعدد من الشخصيات الاجتماعية، في احتفالية جسدت مشاعر التكاتف والتآلف، ورسّخت مبدأ المشاركة المجتمعية في لحظات الفرح.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفل، نُشرت عبر حسابات رسمية وخاصة على “يوتيوب” و”تيك توك” و”إنستغرام” و”إكس”، حيث أظهرت العرسان في أبهى حُلّة، وسط تفاعل واسع وتمنيات بالسعادة والاستقرار للحضور.

ويُعد هذا الحدث السنوي من أبرز الفعاليات المجتمعية في تبوك، حيث لا يقتصر أثره على دعم المقبلين على الزواج فحسب، بل يعزز مفهوم التكافل الاجتماعي ويشجع على التكاتف بين مختلف شرائح المجتمع.