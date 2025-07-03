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حرس الحدود بمكة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر

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حرس الحدود بمكة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر

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الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجدة في منطقة مكة المكرمة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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