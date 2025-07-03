اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الرابع

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وتطرّق الاجتماع ضمن جدول أعماله إلى عدد من الموضوعات، ومناقشة عدد من مشروعات الأمن السيبراني لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في قطاع الأمن السيبراني؛ ومن ذلك سير التقدم في "منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بدول المجلس" التي قادت المملكة جهود تنفيذها بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني. كما تضمنت نتائج الاجتماع الموافقة على مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن إطار التعاون الدولي لدول المجلس في مجال الأمن السيبراني، والموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني وانطلاق أعمال مبادراتها.
وترتبط اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية باللجنة الوزارية للأمن السيبراني في المجلس التي تم إنشاؤها في العام 2021م بناء على مقترح من المملكة، وتختص بكل موضوعات الأمن السيبراني، وتهدف إلى الإسهام في تهيئة فضاء سيبراني آمن وموثوق، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.
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