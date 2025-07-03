شكرا لقرائتكم خبر دوري المقاتلين المحترفين: نجاح مراسم الوزن الرسمية في الرياض استعداداً لانطلاق النزالات غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، إقامة مراسم الوزن الرسمية لبطولة دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الرياض، وذلك في قاعة “الخضراء” التي تحتضن نزالات البطولة مساء غدٍ الجمعة ضمن موسم 2025.

وجرت مراسم الوزن وسط أجواء احترافية وتنظيم دقيق، حيث نجح جميع المقاتلين المشاركين في النزالات الرسمية والاستعراضية في اجتياز الميزان ضمن الأوزان المعتمدة لفئاتهم، ما يمهد لانطلاق أمسية تنافسية مرتقبة تجمع نخبة من أبرز مقاتلي المنطقة في وزني الوسط والبانتام، إلى جانب مواجهات استعراضية للهواة.

وتصدر المصري عمر الدفراوي والإيطالي دانييلي ميشيلي مراسم الوزن لنزالهما الاستعراضي في فئة وزن الوسط، حيث التزم الطرفان بالوزن المحدد، في نزال يُنتظر أن يكون من أبرز محطات البطولة. وفي الوزن نفسه، أسفرت نتائج الوزن عن تأكيد جاهزية الفلسطيني عمر حسين لمواجهة الكويتي محمد الأقرع ضمن الدور ربع النهائي، كما التزم كل من محمد زاري وأيمن جلال، وبدر الدين دياني وأحمد عبدالباسط درويش، وروستم أكمان وأمير فضلي، بأوزانهم المحددة لنزالات ربع النهائي في ذات الفئة.

وفي فئة البانتام، اجتاز كل من زافير علوي وزياد أيمن، ومختار بنقاسي ومارسيل أدور، ونورس أبزاخ وعلي يزبك، إضافة إلى إسلام يوسف وبنيامين قهرمان، إجراءات الميزان بنجاح، استعداداً لخوض مواجهات حاسمة في الدور ربع النهائي.

كما شهدت مراسم الوزن عودة اللاعبة السعودية هتان السيف إلى القفص الذكي، حيث سجلت الوزن المطلوب لمواجهة اللبنانية نور الفليطي في نزال استعراضي للهواة ضمن فئة وزن الذرة، في مواجهة تترقبها جماهير الرياض.

وفي نزال استعراضي ضمن فئة الوزن الخفيف، تم تسجيل الوزن بنجاح لكل من الأردني عبدالرحمن الحياصات واللبناني أنطوني زيدان.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن إلغاء النزال الاستعراضي للهواة الذي كان من المقرر أن يجمع بين عبدالعزيز بن معمر والمصري حسن أحمد مصطفى، بسبب عدم اجتياز الأخير للفحص الطبي المطلوب.

ومن المقرر أن تُبث نزالات البطولة مباشرة عبر منصة STARZPLAY في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.