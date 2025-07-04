شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يلتقى نظيره الروسي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في موسكو اليوم، بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى روسيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة وروسيا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الجلسة، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، و سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية السفير عبدالرحمن الأحمد، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.