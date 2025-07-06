شكرا لمتابعة خبر عن الصيادة أنوار: سعودية جعلت الصيد حرفة نسائية من قلب البحر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت الصيادة أنوار، المعروفة بلقب “الصيادة نونا”، تفاصيل دخولها عالم البحر والصيد منذ 20 عامًا، مؤكدة أن شغفها بالبحر بدأ من والدها – رحمه الله – .

قالت الصيادة أنوار خلال حديثها مع قناة “MBC” : “حبيت البحر، وهواية الصيد أخذتها من أبوي، كنا نجلس سويًا وهناك ذكريات طويلة في هذا المجال، أول سمكة صيدتها كانت أبو نقطة”.

وأضافت: “السلامة أول شيء بالنسبة لي، لذلك أجهز أدواتي دائمًا وأتأكد من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، في أوقات يكون الخروج للبحر ممكن، وأوقات لا، بعدها أختار الطُعم المناسب، لأن كل نوع من السمك له طُعم مختلف”.

وفيما يتعلق بأهدافها في هذا المجال، قالت: “عندي هدفين؛ الأول أني أوعي وأدرب السيدات على الصيد، والثاني أن الصيد مصدر رزق لي ولأسرتي”.

كما أشارت إلى أنها نجحت في صيد أنواع متعددة من الأسماك، من بينها سمكة الشريفي، أبو نقطة، بياض قز، وبياض القرم.

واختتمت حديثها عن أمنيتها في مجال الصيد، إذ قالت: “أتمنى أصل لمرحلة أفتح فيها أكاديمية لتعليم الصيد للسيدات والأطفال وحتى العائلات”.