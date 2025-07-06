شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة في موسكو.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس السبت، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية الجديد لدى روسيا الاتحادية، في العاصمة موسكو.

وكان ذلك بحضور مساعد وزير الخارجية عبدالهادي المنصوري، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ووكيل وزارة الخارجية للمشاريع والأصول المهندس خالد الرميح، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وعند وصوله إلى مقر السفارة، قام بإزاحة الستار عن لوحة الافتتاح التذكارية، كما اطّلع على ما يشتمل عليه المقر الجديد من مرافق وأقسام بعد الانتهاء من مشروع تجهيزه وتأثيثه.

ويأتي افتتاح المبنى انطلاقًا من مساعي وزارة الخارجية في توفير أصول عقارية مميزة وحديثة، تعكس الاهتمام العالي بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمراجعين في الخارج، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء الدبلوماسي وتعزيز كفاءة عمل بعثات المملكة حول العالم.