شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تختصر مدة تأسيس الجمعيات التعاونية إلى 3 أيام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة جديدة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقليص المدة اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية إلى 3 أيام فقط، وذلك بعد إدخال تحسينات جوهرية على منصة القطاع التعاوني الإلكترونية.

وكانت إجراءات التأسيس في السابق تستغرق قرابة 60 يومًا، قبل أن يتم تقليصها إلى 14 يومًا مطلع عام 2025، لتشهد الآن تطورًا لافتًا بعد تقليصها مجددًا إلى 3 أيام، ما يعكس التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة وحرصها على تبسيط الإجراءات للمستفيدين.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التحديث إلى تسريع وتيرة إنشاء الجمعيات، وتوسيع نطاق العمل التعاوني في المملكة، عبر تمكين المواطنين من تأسيس مبادراتهم المجتمعية في وقت قياسي، بما يواكب تطلعات القطاع غير الربحي.

ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة حاليًا نحو 529 جمعية، فيما تطمح الوزارة إلى رفع العدد إلى أكثر من 2000 جمعية بحلول عام 2030، ما يشكل نموًا كبيرًا يعكس حجم الدعم والاهتمام الرسمي بهذا القطاع الحيوي.