شكرا لمتابعة خبر عن 335 ألف متدرب ومتدربة في برامج التدريب التقني في عام 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات المقيدين في مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة بلغ ( 336,150 ) متدربًا ومتدربة في عام 2024 م، بينما بلغ عدد الخريجين خلال العام ذاته ( 98,716 ) خريجًا وخريجة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على التوسع وزيادة أعداد المقبولين في برامج التدريب التقني والمهني والخريجين سنويًا، حيث تمّ تشغيل (5) كليات تقنية جديدة العام الماضي، بطاقة استيعابية بلغت ( 4,042 ) متدربًا ومتدربة، وهي: الكلية التقنية الرقمية للبنات بتبوك، الكلية التقنية للبنات بأملج، كلية محمد الخضير التقنية برياض الخبراء، الكلية التقنية بالخرمة، والكلية التقنية للبنات بشرورة.

وأضاف العتيبي أن المؤسسة قدمت البرامج التدريبية من خلال ( 314 ) منشأة موزعة على جميع مناطق المملكة، شملت ( 148 ) كلية تقنية، و(99 ) معهدًا صناعيًا ثانويًا ومعاهد العمارة والتشييد ومعاهد التدريب بالسجون، بالإضافة إلى ( 61 ) معهد شراكة إستراتيجية، و( 6 ) كليات تقنية عالمية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ عدة مبادرات تطويرية لقطاع التدريب التقني بالمملكة تستهدف التوسع في الطاقة الاستيعابية بالمنشآت التدريبية، وكذلك تقديم تخصصات وبرامج تدريبية جديدة تواكب احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة.