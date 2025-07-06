شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موسم الغبرة يؤثر على مكة و3 مناطق أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن موسم الغبرة” يؤثر على عدة مناطق من بينها مكة المكرمة.

وذكر أن السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة يطلقون هذا المسمى على الرياح الموسمية الذي يتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو “45”تزيد اوتقل يبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس حيث تنشط الرياح الشماليةالغربيةالقادمة من البحر الأحمر.

وأضاف أنه بحسب الارشيفي المناخي يؤثر موسم الغبرة على مناطق ممتدة من أجزاء من منطقة مكة الى سواحل الباحة وعسير وجازان أحيانا ترتفع الى مرتفعات الباحة-عسير وأن كان بشكل أقل سرعة الرياح المتوقعة بين 20-70 كم وهي رياح موسمية سنوية يستمر الغبار احيانا في بعض الأيام عدة ساعات إلا أن يصرفها الله.