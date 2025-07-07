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وكيل الصحة: 76 سنة متوسط العمر الحالي بالمملكة ونسعى للوصول إلى 80.. فيديو

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وكيل الصحة: 76 سنة متوسط العمر الحالي بالمملكة ونسعى للوصول إلى 80.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية، عبد الله عسيري، إن 76 سنة متوسط العمر الحالي في المملكة.

وأكد عسيري أنه من المستهدف أن يكون متوسط العمر 80 سنة ، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وتابع :” لدينا في 5 أمراض مزمنة رئيسية.. والوصول لمستهدف 80 سنة كمتوسط عمر للإنسان يمكن من خلال سيطرتنا على تلك الأمراض”.

ولفت إلى أن أكثر معارضي اللقاحات ليس لهم علاقة بالصحة ولا تطوير الأدوية، وإنما لديهم معتقدات معينة ويدافعون عنها والبعض قد يتأثر بها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية أن أكثر ما يروجون له هي المواد الموجودة في اللقاحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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