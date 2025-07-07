شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: 76 سنة متوسط العمر الحالي بالمملكة ونسعى للوصول إلى 80.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية، عبد الله عسيري، إن 76 سنة متوسط العمر الحالي في المملكة.

وأكد عسيري أنه من المستهدف أن يكون متوسط العمر 80 سنة ، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وتابع :” لدينا في السعودية 5 أمراض مزمنة رئيسية.. والوصول لمستهدف 80 سنة كمتوسط عمر للإنسان يمكن من خلال سيطرتنا على تلك الأمراض”.

ولفت إلى أن أكثر معارضي اللقاحات ليس لهم علاقة بالصحة ولا تطوير الأدوية، وإنما لديهم معتقدات معينة ويدافعون عنها والبعض قد يتأثر بها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية أن أكثر ما يروجون له هي المواد الموجودة في اللقاحات.