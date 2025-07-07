«الموارد البشرية» تواصل تنمية قطاع التعاونيات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوافق الخامس من يوليو من كل عام «اليوم الدولي للتعاونيات»، وهو مناسبة عالمية أقرتها الأمم المتحدة للتأكيد للدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية.

وفي هذا السياق تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء هذا القطاع اهتماما متزايدا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بصفته أحد الممكنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتنمية المجتمعات المحلية.

وانطلاقا من هذا التوجه تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية استراتيجية القطاع، إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بصفتها جهة متخصصة تعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يوما إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولا في كفاءة الإجراءات وتحفيزا عمليا للنمو.

وتواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيا ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول 2030، وهو ما يمثل نموا بنسبة 295% مقارنة بالوضع الحالي.

وفي سياق متصل وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الاستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية، إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ICA-AP، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.

وتأكيدا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.

وتجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني كونه جزءا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله بوصفه مكوّنا حيويا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.