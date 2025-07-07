أكثر من 335 ألف متدرب ومتدربة في برامج التدريب التقني في 2024م

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات المقيدين في مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة بلغ 336,150 متدربا ومتدربة في 2024 م، بينما بلغ عدد الخريجين خلال العام نفسه 98,716 خريجا وخريجة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات المقيدين في مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة بلغ 336,150 متدربا ومتدربة في 2024 م، بينما بلغ عدد الخريجين خلال العام نفسه 98,716 خريجا وخريجة. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على التوسع وزيادة أعداد المقبولين في برامج التدريب التقني والمهني والخريجين سنويا، حيث تم تشغيل 5 كليات تقنية جديدة العام الماضي، بطاقة استيعابية بلغت 4,042 متدربا ومتدربة، وهي: الكلية التقنية الرقمية للبنات بتبوك، الكلية التقنية للبنات بأملج، كلية محمد الخضير التقنية برياض الخبراء، الكلية التقنية بالخرمة، والكلية التقنية للبنات بشرورة. وأضاف العتيبي أن المؤسسة قدمت البرامج التدريبية من خلال 314 منشأة موزعة على جميع مناطق المملكة، شملت 148 كلية تقنية، و99 معهدا صناعيا ثانويا ومعاهد العمارة والتشييد ومعاهد التدريب بالسجون، بالإضافة إلى 61 معهد شراكة استراتيجية، و6 كليات تقنية عالمية. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ عدة مبادرات تطويرية لقطاع التدريب التقني بالمملكة تستهدف التوسع في الطاقة الاستيعابية بالمنشآت التدريبية، وكذلك تقديم تخصصات وبرامج تدريبية جديدة تواكب احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة.

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