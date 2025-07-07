استدعاء 450 ثلاجة ‏»BENCHMARK« غير مطابقة للمواصفات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 450 جهاز ثلاجة ومجمد ‏»BENCHMARK» طراز ‏»R-611ML» سنة الصنع 2024؛ لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 450 جهاز ثلاجة ومجمد ‏»BENCHMARK» طراز ‏»R-611ML» سنة الصنع 2024؛ لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت «التجارة» إلى التواصل مع شركة (جياد العربية) على الرقم (0126275077)؛ بهدف ترتيب موعد فني لسحب الثلاجة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدا. يشار إلى أن «التجارة» تمكن المستخدمين من التحقق من السلع والمنتجات المعيبة المشمولة بحملات الاستدعاء، من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة https://Recalls.sa.

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