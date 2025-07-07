شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع لابتكار «أداة تثبيت الأنسجة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل فريق بحثي سعودي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود براءة اختراع عالمية لأداة طبية مبتكرة تستخدم في طب الأسنان لتثبيت الأنسجة بدقة أثناء الإجراءات العلاجية والجراحية.

ويعد الابتكار إضافة نوعية في تصميم أدوات التثبيت، ويوفر آلية محكمة لضبط الضغط على الأنسجة، مما يسهم في الحد من النزيف وتحقيق استقرار أفضل للمنطقة المستهدفة.

وأوضح عضو الفريق البحثي الدكتور حمد بن ناصر، أن الأداة صممت لتستخدم في تثبيت الأنسجة أو الأجزاء المحيطة بها في مختلف إجراءات طب الأسنان مثل العمليات الجراحية الصغرى، وإزالة الأورام الصغيرة، أو التدخلات الجراحية الأخرى.

من جانبه أشار استشاري إصلاح وزراعة الأسنان في المدينة الطبية الجامعية الدكتور محمد بن عبدالله الشهري، إلى أن الأداة تسمح للطبيب المعالج ضبط قوة الضغط بسهولة، بما يحافظ على سلامة الأنسجة ويقلل من احتمالية حدوث مضاعفات، مشيدا بدعم جامعة الملك سعود لمنظومة البحث والابتكار الطبي من خلال تطوير أدوات وتقنيات تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي.

وجرى تسجيل براءة الاختراع رسميا باسم جامعة الملك سعود في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)، مما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه البحث والابتكار في الجامعة، ويعزز من مكانة المملكة عالميًا في مجالات الصحة وطب الأسنان.