شكرا لقرائتكم خبر تطبيق نظام «القطعان الذكية» في إدارة مزارع التربية المكثفة للماشية باستخدام إنترنت الأشياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، أهمية تعزيز قدرات صغار مربي الماشية في جميع مناطق المملكة، ورفع قيمة نظام الإنتاج الحيواني، للإسهام في تحسين الإنتاجية، وتنمية الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية.

واستعرض البرنامج أبرز الجهود التطويرية التي نفذت خلال العام الماضي في مجال الإدارة الرقمية لمزارع التربية المكثفة للماشية، وطبق للمرة الأولى نظام (Saudi Smart Flock) باستخدام إنترنت الأشياء.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية» ماجد البريكان أن (Saudi Smart Flock) هو نظام رقمي ذكي لإدارة مزارع التربية المكثفة للماشية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والتعرف على الوجه، ويعد هذا النظام الأول من نوعه للمجترات الصغيرة على المستوى العالمي، لشموليته وإمكاناته العديدة، وطبق وجرب في 6 مزارع صغيرة، مبينا أنه يمكن استخدام النظام لمزارع التربية المكثفة، والتربية التقليدية، ويتميز باستخدام تقنية عالية تميز الحيوان عن طريق مقدمة الوجه، إضافة إلى أنه يعمل استنادا إلى صورة الحيوان.

وأبان أن هذا النظام يساعد عبر المنصة الخاصة به في تنفيذ عدد من المهام، منها متابعة معدلات إنتاجية قطعان الماشية، والإفادة الفورية بنتائج الحالة الصحية للحيوانات، إضافة إلى إدارة سجل الحيوانات، ويساعد النظام في تقليل الفاقد، ورفع الجودة، ودعم اتخاذ القرار بناء على البيانات الدقيقة.

يذكر أن قطاع صغار مربي الماشية، يعد أحد القطاعات المهمة التي تحظى بدعم برنامج «ريف السعودية»، بهدف تحسين إنتاجية صغار مربي الماشية، وزيادة دخولهم، وتحسين سبل عيشهم، إضافة إلى تطوير نظام الإنتاج الحيواني التقليدي وتعزيز الأمن الغذائي.