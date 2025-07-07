شكرا لقرائتكم خبر غرفة جازان تبحث التعاون مع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلعت اللجنة القطاعية للسياحة والترفيه بغرفة جازان، على الخدمات المقدمة من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في المجال السياحي والترفيهي، وتعزيز استثمار الموارد والممكنات المتوفرة في المدينة لخدمة قطاع السياحة والترفيه.

وبحثت اللجنة خلال زيارة لقطاع تطوير الاستثمار بالمدينة أمس، سبل التعاون المشترك بين المدينة والقطاع السياحي والترفيهي، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بما يخدم تنمية قطاع السياحة والترفيه في منطقة جازان، وتفعيل مبادرات تسهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم التنمية السياحية والترفيهية في المنطقة.

وتأتي زيارة اللجنة للمدينة، في إطار سعيها لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع السياحة والترفيه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق تنمية مستدامة وتوفير تجارب سياحية متميزة ترقى إلى ما تمتلكه منطقة جازان من ميز نسبية وتنافسية، واستثمار إمكاناتها ومواردها الطبيعية ومواقعها السياحية الجاذبة ومرافقها المتطورة وقدراتها البشرية الوطنية المؤهلة.