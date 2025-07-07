10 آلاف جولة رقابية ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بتبوك على المساجد

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك 10,286 جولة رقابية ميدانية على الجوامع والمساجد، خلال الفترة من 1 رمضان حتى 29 ذي الحجة 1446هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المستمرة وضمان سير العمل في المساجد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك 10,286 جولة رقابية ميدانية على الجوامع والمساجد، خلال الفترة من 1 رمضان حتى 29 ذي الحجة 1446هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المستمرة وضمان سير العمل في المساجد. ونفذت 9,766 جولة من قبل المراقبين، و520 جولة من قبل المراقبات، شملت أعمال المتابعة عددا من الجوانب الفنية والخدمية؛ بهدف تعزيز الرقابة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في بيوت الله، تحقيقا لرسالة الوزارة في العناية بالمساجد وتهيئتها لراحة المصلين.

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