شكرا لقرائتكم خبر مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي «الوجهة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مبادرة كنوز السعودية في وزارة الإعلام فيلم «الوجهة»، الذي يستعرض التطورات التي شهدتها المملكة في الأعوام الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والطبية والرياضية والثقافية والإعلامية والفنية، ليسهم في إبراز خطواتها الثابتة والمتسارعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحولها إلى وجهة للعالم.

ويجسد اسم «الوجهة» الذي يحمله الفيلم مفهوم التطلع نحو المستقبل، والتقدم نحو تحقيق الأهداف، وهو ما يتماشى مع مسار المملكة التحولي في تحقيق خططها الطموحة، وأصبحت المملكة في الوقت الحالي وجهة يتطلع إليها العالم، لما تنفذه من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، التي يظهر أثرها الكبير في العالم.

ويعرض فيلم «الوجهة» على منصة شاهد، وstc tv، إضافة إلى القنوات السعودية، والمنصات الرسمية لوزارة الإعلام ومبادرة كنوز السعودية، ويجمع بين اللقطات الإبداعية من المصادر الموثوقة لوسائل الإعلام المختلفة والمهتمة بما يدور في أنحاء المملكة، إلى جانب اللقاءات الحصرية مع الخبراء والمتخصصين في المجالات التي يتناولها الفيلم.

ويتميز فيلم «الوجهة» باستخدام السرد البصري المتقاطع الذي يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويبرز البعد الإنساني من خلال قصص نجاح واقعية، ويعكس التنوع الجغرافي للمملكة عبر مشروعات ممتدة في مختلف مناطقها، ويعتمد الفيلم على إظهار تمكين الكفاءات الوطنية، وغرس قيم الولاء والانتماء، مع إبراز الإبداع الثقافي والإسهام الحضاري.

يذكر أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ أعمال الفيلم على هامش انعقاد معرض ملتقى صناع التأثير «Impaq»، مع عدد من الأفلام السينمائية والوثائقية التي تعمل على إنتاجها مبادرة كنوز السعودية بالتعاون مع 9 شركات وطنية، وبمشاركة 80 شركة متخصصة، وما يزيد على 2600 موهوب وموهوبة في مختلف المجالات، مما يؤكد دور وزارة الإعلام في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز المحتوى الوطني.

وتندرج مبادرة كنوز السعودية ضمن مبادرات برنامج «تنمية القدرات البشرية» أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري السعودي، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة وأفلام الرسوم المتحركة.

وقدمت المبادرة عددا من الأعمال الوثائقية، من بينها «مرحلة صعبة»، و»المحطة سبعة»، و»نورس العرب»، و»على حد سواء»، و»ماذا يأكل السعوديون»، و»أطلس السعودية»، و»هورايزن»، والفيلمان القصيران «راعي الأجرب» و»ليلة الصفراء»، وشاركت المبادرة في أهم المهرجانات الدولية، وحصلت أفلامها على العديد من الجوائز العالمية.