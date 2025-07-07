شكرا لقرائتكم خبر لوحات عالمية تعكس تنوع التجارب البصرية في حي جاكس الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن حي جاكس بالدرعية معرضا فنيا يضم لوحات لرسامين من مختلف دول العالم، ضمن فعالية تقام يوميا خلال الفترة من 2 إلى 8 يوليو 2025، من الساعة 8:30 مساء حتى 12:00 منتصف الليل، وذلك في إطار الأنشطة المصاحبة للموسم الصيفي.

ويقدم المعرض مجموعة من الأعمال التشكيلية التي تنتمي لمدارس وأساليب فنية متنوعة، تعكس تجارب بصرية لفنانين من خلفيات دولية مختلفة، بما يتيح للزوار الاطلاع على إنتاج فني متنوع يعزز التبادل الثقافي ويسهم في إثراء المشهد الإبداعي المحلي.

وتأتي الفعالية ضمن توفير منصات عرض تتيح التعرف على الفنون العالمية ضمن بيئة تفاعلية، تعزز من حضور الفنون البصرية في الفضاءات العامة، وتسهم في توسيع دائرة التذوق الفني لدى مختلف فئات المجتمع.