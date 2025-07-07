شكرا لمتابعة خبر عن فتح التقديم على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الدقيقة لعام 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، فتح بوابة التقديم على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الدقيقة للطب والجراحة، والاختصاص الرئيس للصيدلة السريرية لعام 2025، وذلك عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية.

وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 28 يوليو، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 4 و25 من شهر أغسطس القادم، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 25 أغسطس.

وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وسيكون إعلان النتائج بالنسبة للاختصاصات الدقيقة للطب والجراحة في 27 من أكتوبر القادم، فيما سيكون إعلان النتائج لبرامج الاختصاص الرئيس للصيدلة السريرية في 24 من شهر نوفمبر القادم.

ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على الجدول الزمني لكل تخصص.