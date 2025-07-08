شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مشروع تطوير الخبر الشمالية على مساحة 300 ألف م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية الخبر عن بدء العمل في مشروع تطوير الخبر الشمالية في مرحلته الأولى، بهدف تعزيز مكانة الخبر الشمالية مركزا تجاريا حيويا، إضافة إلى مكانتها الاقتصادية والسياحية، فضلا عن أهميتها التاريخية مما يتطلب المحافظة على البنية التحتية وإبرازها بشكل يتناسب مع ما وصلت إليه الخبر من تنمية من خلال رفع مستوى الخدمات البلدية وتطوير الواقع الحالي للحي، من خلال العديد من العناصر التي سيتم استحداثها في التطوير بهدف إيجاد مجتمع نابض بالحياة ومنطقة صحية وإضافة أشجار ومسطحات خضراء.

وأوضحت أن مشروع تطوير الخبر الشمالية يقع على مساحة تزيد على 300.000 م2 في مرحلته الأولى، وذلك في الجزء الواقع ما بين طريق الأمير تركي حتى شارع الملك خالد بن عبدالعزيز، وما بين شارع 21 حتى طريق الأمير فيصل بن فهد، ويشمل العديد من العناصر أبرزها استحداث أرصفة للمشاة بمساحة إجمالية تزيد على 40,410 م2، فيما تبلغ أطوال الشوارع التي سيتم تطويرها 5490 مترا طوليا، ومواقف للسيارات، وأشجار ظل ومسطحات خضراء بمساحة تزيد على 5.800 م2، وكراسي للجلوس، وتعزيز وسائل السلامة المرورية، وانسيابية الحركة للمشاة من خلال وجود ممرات آمنه تساعد على تنقلهم بكل يسر وسهولة، كما يشمل المشروع أعمال السفلتة والإنارة واللوحات الإرشادية.

وبينت الأمانة أن مشروع التطوير سوف يسهم في تعزيز الميزة التنافسية للخبر الشمالية كونها القلب النابض لمدينة الخبر، إضافة إلى كونها تمثل الوسط التجاري والسياحي من خلال وجود العديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم العالمية مما يتطلب المحافظة عليها وتشجيع العناصر التجارية، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها منطقة سياحية وتجارية ورفع أعداد الزائرين سواء لها من داخل المنطقة وخارجها.