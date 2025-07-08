شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يطلق مهرجان الصغار بـ50 فعالية ثرية ومتنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، فعاليات مهرجان الصغار للمرة الأولى تحت شعار «ماذا لو؟»، وهو الحدث الأبرز الموجه للأطفال من مختلف الأعمار، الذي يجمع بين الإبداع، والتعلم، واللعب، واستكشاف العالم بعيون فضولية، في بيئة تفاعلية تنمي قدراتهم وتغذي مخيلتهم.

ويهدف المهرجان الذي يستمر 3 أسابيع في مقر المركز بالظهران، إلى تحفيز التفكير الناقد والإبداعي لدى الأطفال عبر 50 من الأنشطة المتنوعة التي تعزز مكانة المركز وجهة ثقافية تقدم تجارب استثنائية ومثرية للمجتمع، لا سيما فئة الأطفال من خلال الثقافة والإبداع.

وتتنوع الأنشطة في المهرجان بين معرض للكتب، وورش العمل، والعروض الحية، والمحطات التفاعلية، والمساحات الفنية التي تشجع التعلم من خلال اللعب، في تجربة تثري فضولهم وتطلق العنان لتساؤلاتهم، ومن أبرز برامجه «التحديات المائية»، وتجربة «المغامرة الاستكشافية داخل المتحف»، و»تحديات العائلة»، إضافة إلى معرض تفاعلي يتيح للأطفال تحويل مجسمات ضخمة بيضاء إلى أعمال فنية باستخدام أنابيب الفلين الملونة.

وينظم المهرجان جلسة بعنوان «الفضول وأهميته لدى الأطفال»، و»التعلم في المتاحف»، مع تقديم باقة من التجارب الفنية والتفاعلية، وإقامة «معرض الكتاب للأطفال» بنسخته الخامسة في الفترة من 14 إلى 19 يوليو الحالي، بمشاركة 20 دار نشر محلية وعالمية متخصصة في أدب الأطفال واليافعين، إضافة إلى كوريا ضيف شرف المعرض لهذا العام، متضمنا المعرض جلسات توقيع كتب، وجلسات حوارية، وورش عمل ولقاءات مع خبراء مختصين في أدب الطفل، بمشاركة عدد من الجهات منها مجمع الملك سلمان للغة العربية، مكتبة أبو ظبي للأطفال، بيت الحكمة في الشارقة، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

ويشهد المعرض جلسة حوارية تسلط الضوء على دور المؤسسات الثقافية في بناء هوية الطفل العربي، وجلسة أخرى معنونة بـ»الابتكار في أدب الطفل»، التي تبحث أهمية مواكبة تطورات العصر في محتوى كتب الأطفال، إلى جانب تنظيم فعالية «الكتبية للصغار»، التي تتيح للأطفال تبادل الكتب فيما بينهم، وورشة بعنوان «القراءة ثنائية اللغة».