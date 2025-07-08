شكرا لقرائتكم خبر «المدينة ستيج» يختتم مرحلته الثانية ويرشح 30 موهبة في الخطابة والإلقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل برنامج «المدينة ستيج»، الذي يعد أحد المبادرات التنموية لتأهيل الأطفال واليافعين في مهارات الخطابة وفن الإلقاء، مرحلته الثانية لاكتشاف الأصوات الواعدة، بتنفيذ وإشراف جمعية أطفال طيبة بالشراكة مع جمعية البر بالمدينة المنورة.

قد انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج في 21 مايو الماضي بمشاركة عدد من المتقدمين من الفئات العمرية المستهدفة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من مهارات التعبير والتواصل، وبناء الثقة بالنفس من خلال تجارب تفاعلية تجمع بين التعلم والمتعة في بيئة آمنة ومحفزة، بإشراف مختصين في التدريب والتطوير.

وشهدت المرحلة الثانية ترشيح 30 مشاركا ومشاركة من بين عشرات المتقدمين، بعد سلسلة من التقييمات شملت الأداء الصوتي والحضور المسرحي ومهارات الإلقاء والتعبير.

وأكد القائمون على البرنامج أهمية دور الأسر في دعم المشاركين، مشيرين إلى أن البرنامج يسعى إلى تنمية قدرات الجيل الناشئ وتمكينه من أدوات الخطابة والحوار.

وتواصل جمعية البر بالمدينة المنورة دعم المبادرات التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال واليافعين، بما يعزز دورهم.