كلية المسجد النبوي تختتم مشاركتها في موسم الحج

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت كلية المسجد النبوي مشاركتها الميدانية في موسم حج عام 1446هـ، بتقديم حزمة من الأعمال التطوعية التي استهدفت خدمة ضيوف الرحمن وإرشادهم بعدة لغات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت كلية المسجد النبوي مشاركتها الميدانية في موسم حج عام 1446هـ، بتقديم حزمة من الأعمال التطوعية التي استهدفت خدمة ضيوف الرحمن وإرشادهم بعدة لغات. وشارك في الجهود 66 متطوعا ومتطوعة، قدموا 2427 ساعة تطوعية بـ17 لغة خلال الـ15 يوما الماضية، جرى خلالها الرد على 12,241 استفسارا من الزائرين والزائرات، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات 8675 شخصا.

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