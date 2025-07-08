هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح الاعتماد المؤسسي لتسع منشآت تدريبية وطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب مسار، عن منح الاعتماد المؤسسي لـ9 منشآت تدريبية وطنية، بعد استيفائها متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة من الهيئة.

وحصلت منشأتان تدريبيتان على الاعتماد المؤسسي الكامل، وهما المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض، والمعهد العالي للسياحة والضيافة بجازان، وحصلت 7 منشآت تدريبية على الاعتماد المؤسسي المشروط، وهي المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء في بيش، ومركز مهارات للتدريب الإنشائي بالنعيرية، والأكاديمية السعودية للطيران المدني بجدة، ومركز التدريب الوطني لإدارة المرافق والضيافة فهم بالرياض، ومعهد ليرون الخبراء السعوديون للتدريب بالرياض، ومركز الفهرس العربي الموحد بالرياض، والمعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة.

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة، وذلك لفترة زمنية محددة، وتتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد، وفق مؤشرات أداء معيارية.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للإسهام في رفع جودتها وكفاءتها، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويعد مركز «مسار» أحد المراكز التابعة للهيئة، الذي يهدف إلى الإسهام في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.