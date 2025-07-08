جامعة طيبة تفتح القبول في برنامج تجسير البكالوريوس في التمريض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة فتح باب القبول في برنامج تجسير البكالوريوس في التمريض، الموجه لحملة دبلوم التمريض العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ممن يسعون إلى تطوير مؤهلاتهم الأكاديمية والحصول على درجة البكالوريوس المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية عالية الكفاءة قادرة على تقديم رعاية تمريضية متخصصة وآمنة، تلبي احتياجات القطاع الصحي المتنامية، وذلك ضمن بيئة تعليمية حديثة تراعي أعلى المعايير الوطنية في التعليم والتدريب الصحي.

وتتراوح مدة الدراسة في البرنامج بين سنتين وسنتين ونصف، حسب مدة دراسة الدبلوم السابقة، ويشمل البرنامج مناهج متخصصة وتدريبا سريريا متقدما يعزز الكفاءة المهنية والسلامة الإكلينيكية، ويسهم في تأهيل ممارسين بمهارات دقيقة تلبي متطلبات مؤسسات الرعاية الصحية الحديثة.

ويبدأ التقديم على البرنامج من 11 إلى 22 محرم 1447هـ، في حين تجرى المقابلات خلال الفترة من 25 إلى 29 محرم، ويعلن عن النتائج الأحد 2 صفر.

ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة بوابة القبول الالكتروني عبر موقعها الرسمي للاطلاع على التفاصيل والشروط، مؤكدة أن البرنامج يشكل فرصة مميزة لتجسير المسار المهني نحو مستقبل أكاديمي ومهني واعد.