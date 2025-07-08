شكرا لقرائتكم خبر هيئة المنافسة تعزز دورها مع أصحاب الأعمال ضمن لقاء بغرفة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة الرياض لقاء مشتركا ضم مسؤولين من الهيئة العامة للمنافسة ومجموعة من أصحاب الأعمال، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ورئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس عبدالله العبيكان، بجانب عدد من ممثلي الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

واستعرض اللقاء الدور الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز البيئة التنافسية من خلال تطبيق نظام المنافسة، الهادف إلى تعزيز الشفافية في الأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب التطرق لآليات الهيئة في رصد وتقييم سلوك المنشآت في السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية لضمان منافسة عادلة بين مختلف المنشآت.

وتناول أيضا أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مجال المنافسة، ومبادرات الهيئة في تعزيز بيئة الاستثمار، وتبني أحدث الممارسات العالمية في رصد المنافسة ومنع التركز الاقتصادي، إضافة إلى دورها في تعزيز شراكاتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على قواعد العدالة والشفافية.